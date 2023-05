Riassunto: Clarity AI ospita la riunione inaugurale del comitato consultivo dei clienti con gli investitori istituzionali

Sette importanti investitori istituzionali si uniscono a Clarity AI per discutere le sfide e le opportunità della finanza sostenibile

NEW YORK CITY–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, la piattaforma tecnologica leader nel campo della sostenibilità, ha recentemente tenuto il suo primo Customer Advisory Board Meeting per i gestori di investimenti. L’evento ha riunito aziende di spicco del settore, tra cui Lazard, Metlife, Invesco, PGIM, La Francaise, Lansforsakringar e Santander, per discutere di questioni urgenti legate alla sostenibilità e alle analisi ESG.

Guidato da un gruppo di dirigenti di Clarity AI, tra cui Mark Coriaty, Global Head of Solutions, Angel Agudo, VP of Product, Lorenzo Saa, Chief Sustainability Officer, e Patricia Pina, Head of Product Research & Innovation, l’incontro ha affrontato diverse questioni chiave legate alla finanza sostenibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente media

Edelman



clarityAI@edelmansmithfield.com