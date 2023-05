Riassunto: Clarity AI: il 44% degli investitori professionali utilizza ora capacità analitiche di sostenibilità o dati provenienti da più fornitori di servizi

Clarity AI: l’81% degli investitori professionali è disposto a cambiare le capacità analitiche di sostenibilità o i fornitori di servizi di dati per accedere a dati di qualità superiore

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Secondo un nuovo sondaggio di Clarity AI, il 44% degli investitori professionali utilizza attualmente capacità analitiche di sostenibilità o dati provenienti da più fornitori di servizi, il che suggerisce che gli operatori del mercato sono alla ricerca di un maggior numero di soluzioni di qualità superiore quando si tratta di analizzare la sostenibilità dei loro portafogli.

Clarity AI, la piattaforma tecnologica leader nel campo della sostenibilità, ha condotto un’indagine di mercato su oltre 160 investitori professionali, tra cui Asset Manager, Wealth Manager e Proprietari di patrimoni in Europa e Nord America, per conoscere le priorità di investimento e le preferenze degli investitori in materia di sostenibilità.

