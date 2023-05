Riassunto: Clarity AI e GIST Impact si alleano per lanciare capacità leader di mercato nella valutazione e reportistica in materia di biodiversità

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–La piattaforma tecnologica leader nella sostenibilità Clarity AI e GIST Impact, importante fornitore di dati e intelligence sull’impatto, hanno annunciato una recentissima collaborazione mirata a sviluppare un prodotto per la valutazione dell’impatto sulla biodiversità. Questa innovativa soluzione coincide con un periodo in cui i fondi destinati alla biodiversità hanno quasi raggiunto la quota di 1 miliardo di dollari USA in asset quest’anno, a riprova della crescente importanza del settore finanziario nella mitigazione dei rischi per la biodiversità.

Grazie al completo ecosistema di prodotti e alla presenza leader di mercato di Clarity AI, combinati con i 15 anni di esperienza e competenza di GIST Impact nella biodiversità e nei parametri sull’impatto, questo partenariato fornirà una soluzione leader di mercato che aiuterà i clienti a identificare e misurare la propria esposizione alle aziende con un impatto negativo sulla biodiversità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto Clarity AI con i media

Edelman



clarityAI@edelmansmithfield.com

Contatto GIST Impact con i media



Alexandra Downs



alexandra@gistimpact.com