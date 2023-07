Riassunto: Clarity AI annuncia una collaborazione con Aspiration per fornire soluzioni climatiche e di impatto guidate dai dati per piattaforme commerciali, mentre aumenta la domanda di sostenibilità da parte dei consumatori

L’87% dei marchi globali ritiene che le informazioni sulla sostenibilità degli acquisti dei consumatori saranno indispensabili entro il 2030

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, la più importante piattaforma tecnologica sulla sostenibilità annuncia una collaborazione con Aspiration, importante azienda di finanziamento del clima a livello globale, per lanciare soluzioni di valutazione della sostenibilità per i casi du utilizzo da parte dei consumatori. Questa esclusiva collaborazione fornirà soluzioni efficaci e accessibili a piattaforme per consumatori (ad es. e-commerce, banche al dettaglio, supermercati, ecc.) per aiutare gli utenti finali a misurare e ridurre il loro impatto ambientale e comprendere le prestazioni di sostenibilità dei commercianti unendo i dati e gli strumenti trasparenti e di alta qualità di Clarity AI e i progetti di eliminazione del carbonio migliori della categoria offerti da Aspiration.





