Riassunto: Clariant sceglie FourKites per aumentare l’efficienza, i tempi di risposta e la soddisfazione dei clienti

Clariant ottiene livelli di visibilità senza precedenti nelle spedizioni marittime entro sei settimane dall’implementazione della piattaforma di visibilità delle catene di fornitura di FourKites

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il principale fornitore di visibilità delle catene di fornitura FourKites oggi annuncia di essere stato scelto da Clariant, società chimica specializzata impegnata nella sostenibilità, per fornire visibilità totale delle catene di fornitura per le sue spedizioni marittime. In sole sei settimane dall’implementazione di FourKites, Clariant ha raggiunto la percentuale massima di tracciamento mai raggiunta prima per le spedizioni internazionali, favorendo un rapido ritorno sugli investimenti, semplificando le operazioni e migliorando la soddisfazione dei clienti.





Clariant utilizza la piattaforma FourKites® per ottenere maggiore visibilità nelle sue spedizioni marittime attraverso un’unica piattaforma connessa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Scott Johnston



European PR Director, FourKites



scott.johnston@fourkites.com