Riassunto: Citizens Companies alla COP27 lancia Supercool Electric Mobility Centers, una nuova iniziativa per la transizione energetica, con 60 siti previsti entro il 2030

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Citizens Companies è una società attiva da 40 anni nel comparto energetico che apre la strada a un mondo più sostenibile mettendo in connessione persone, capitali e obiettivi per promuovere soluzioni già pronte per il mercato e mirate ad affrontare il cambiamento climatico.

Nel giorno dell’apertura di COP27, Citizens lancia una nuova iniziativa che entro il 2030 porterà alla creazione ed espansione di Supercool EMC in 60 siti mondiali.

“Supercool Electric Mobility Centers è stata creata come piattaforma pronta per l’uso che riunisce i principali leader mondiali del trasporto e le startup per la mobilità. L’obiettivo è risolvere insieme le principali sfide al varco della transizione energetica”, ha dichiarato il presidente di Citizen, Sergio De la Vega.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Oscar Sanabria



Oscars@citizenscompanies.com