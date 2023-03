Riassunto: Cirium lancia il primo strumento per le rotte aeree basato sul rilevamento dei voli via satellite

Lo strumento per le rotte aeree (Airline Routes) analizza le rotte di una compagnia aerea utilizzando i dati di tracciamento dei voli satellitari per identificare i voli effettivi per tipo di aeromobile

Le aziende possono identificare la domanda di aeromobili e le aree in cui le compagnie aeree stanno aumentando o riducendo la loro rete, in modo da considerare le opportunità o i rischi di sviluppo nel processo decisionale

Un’analisi effettuata con lo strumento mostra come il vettore low-cost indiano IndiGo abbia effettuato 172 voli tra Delhi e Kathmandu con Airbus A320 nel gennaio scorso, rispetto a nessun volo nel gennaio 2022, e cinque volte i voli con A320 tra Dubai e Ahmedabad rispetto all’anno precedente

