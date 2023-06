Riassunto: Cirium e Aireon estendono la collaborazione per offrire l’analisi posizionale in tempo reale e storica dei velivoli

Cirium ha abbinato i suoi dati leader nel settore relativi a orari dei voli, flotta, stato di voli, meteo ed emissioni e i dati di tracciamento live dei velivoli su base satellitare di Aireon per l’analisi posizionale e l’intelligenza artificiale di prossima generazione

L’abbinamento di questi dati diversi offre una consapevolezza della situazione ad un nuovo livello di copertura, granularità e precisione

Il potenziamento di linee aeree, aeroporti e altri operatori del trasporto aereo migliora l’efficienza, riduce i costi e mitiga i disagi per i passeggeri

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Cirium, la società leader nell’analisi aeronautica, ha esteso il suo contratto di lunga data con Aireon, azienda leader nel tracciamento degli aerei su base spaziale, per offrire analisi posizionale in tempo reale e storiche per analisi all’avanguardia di consapevolezza situazionale e post-operazioni.

