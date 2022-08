Riassunto: Cirium consolida il suo Comitato consultivo sulla puntualità di compagnie aeree e aeroporti con le nomine di ex alti dirigenti del settore

Ben Baldanza, ex CEO di Spirit Airlines, e Willy Boulter, ex CCO di IndiGo, entrano a far parte del Comitato consultivo al fianco di Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di ACI World, e di Henry H. Harteveldt, presidente – analista del settore viaggi presso Atmosphere Research Group.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Cirium, società di analisi del settore dell’aviazione, ha annunciato che l’ex CEO di Spirit Airlines, Ben Baldanza, e l’ex CCO di Indigo, Willy Boulter, sono entrati a far parte del Comitato consultivo sulla puntualità (OTP, On-Time Performance) di Cirium.





Cirium è la prima e unica società del settore aereo dotata di un Comitato consultivo OTP. Il Comitato, formato da un team collaborativo di consulenti esterni che supportano il Programma OTP di Cirium, elabora analisi annuali e mensili sulla puntualità di linee aeree e aeroporti di tutto il mondo.

