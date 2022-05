Riassunto: Cirium collabora con 3Victors per offrire le previsioni più dinamiche sulla domanda di viaggi

Dopo la pandemia il settore dei viaggi ha bisogno di dati nuovi e più rilevanti per i modelli previsionali sulla domanda dei passeggeri.

La collaborazione tra Cirium e 3Victors consente ad aeroporti e organizzazioni di marketing delle destinazioni (DMO) di combinare i dati sugli orari dei voli, sul traffico e sulle tariffe di Diio by Cirium con i dati di ricerca di 3Victors DemandView.

La collaborazione offre la soluzione più completa per analizzare il traffico futuro, monitorare i trend dei passeggeri e identificare le opportunità emergenti.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Cirium, la società di analisi del settore dell’aviazione, e 3Victors, lo specialista dell’analisi dei dati sui viaggi, oggi hanno annunciato la formazione di un partenariato di distribuzione che consentirà a Cirium di combinare gli orari dei voli e i dati sul traffico passeggeri con i dati di ricerca online per interpretare, comprendere e prevedere la domanda da parte dei passeggeri, per aeroporti e DMO.





