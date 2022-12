Riassunto: CiDRA Minerals Processing e OZ Minerals stipulano un protocollo d’intesa

WALLINGFORD, Connecticut e ADELAIDE, Australia–(BUSINESS WIRE)–CiDRA Minerals Processing Inc. (“CiDRA”) e OZ Minerals Ltd (“OZ Minerals”) sono liete di annunciare la sigla di un protocollo d’intesa che getta le basi per commissionare uno studio FEED (Front End Engineering Design) finalizzato alla personalizzazione e al collegamento della tecnologia proprietaria di CiDRA di separazione dei minerali per l’uso in un circuito di prima macinazione nella miniera di Carrapateena gestita da OZ Minerals. CiDRA e OZ Minerals hanno inoltre concordato la realizzazione di un impianto dimostrativo basato sulla tecnologia CiDRA presso la miniera. CiDRA e OZ Minerals condividono il desiderio di aumentare il livello di preparazione della tecnologia (TRL, technology readiness level) per l’attuazione su scala commerciale della tecnologia CiDRA sotto forma di un circuito di prima macinazione che tratterà una frazione grezza dei solidi uscenti dal fondo dell’idrociclone del circuito di macinazione primaria di Carrapateena.

