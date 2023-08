Riassunto: Chemours annuncia lo sviluppo di un fluido specializzato per il raffreddamento a immersione a due fasi: Opteon™ 2P50

Cruciale per l’avanzamento nelle nuove tecnologie per i computer di prossima generazione e futuri veicoli elettrici, questo fluido ha il potenziale di ridurre il problema del riscaldamento globale grazie alle migliori performance in termini di rimozione e recupero del calore

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–The Chemours Company (“Chemours”) (NYSE: CC), un’azienda operante nel campo chimico e leader nei mercati delle tecnologie a base di titanio, delle soluzioni specializzate e con tecnologie termiche, e dei materiali per performance avanzate, ha annunciato di recente di aver raggiunto importanti risultati nello sviluppo e produzione di Opteon™ 2P50, un nuovo fluido di trasmissione del calore per il raffreddamento a immersione a due fasi (2-PIC). Questo fluido sviluppato si trova nelle fasi finali di testing per valutare la produzione in massa, con la fase di commercializzazione stimata per il 2025, in attesa delle dovute approvazioni normative.





