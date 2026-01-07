Riassunto: Chemelex aggiunge la piattaforma di monitoraggio SmartTrace di Electric Heat Trace Group Ltd. al suo portafoglio di soluzioni per il tracciamento elettrico

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Chemelex, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di rilevamento e di riscaldamento elettrico, ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione della quasi totalità degli asset e delle attività operative di Electric Heat Trace Group Ltd. (EHT Group), con sede in Ontario, Canada. Questa iniziativa strategica segna un inizio d’anno molto interessante e rafforza l’impegno di Chemelex nell’offrire soluzioni per sistemi di tracciamento elettrico industriali sempre più intelligenti e basate sui dati.

EHT Group è una rinomata azienda innovatrice nella gestione del tracciamento elettrico, che offre software all’avanguardia, soluzioni integrate di controllo, moduli di comunicazione wireless e un’ampia gamma di servizi on-site.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

