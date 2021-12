Riassunto: Cequence Security raccoglie 60 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie C per sostenere la domanda in forte ascesa relativa alla sua innovativa piattaforma per la sicurezza delle API

Il nuovo round di finanziamento, condotto da Menlo Ventures, aiuterà Cequence a espandere la sua presenza a livello globale e il suo portafoglio di prodotti, nonché ad assumere nuovi talenti

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–Cequence Security, leader nel settore della sicurezza delle API, ha annunciato in data odierna di aver portato a termine un round di finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari condotto dal nuovo investitore Menlo Ventures. Al round di finanziamento in oggetto hanno partecipato gli altri nuovi investitori ICON Ventures, Telstra Ventures e HarbourVest Partners, in aggiunta agli investitori preesistenti Shasta Ventures, Dell Technologies Capital e T-Mobile Ventures.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

