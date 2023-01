Riassunto: Cepton, Inc. annuncia la chiusura di un investimento da 100 milioni di dollari da parte di Koito Manufacturing

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Cepton, Inc. (“Cepton”) (Nasdaq: CPTN), azienda innovatrice operante nella Silicon Valley e leader nello sviluppo di soluzioni lidar altamente performanti, oggi ha annunciato il completamento dell’investimento da 100 milioni di dollari già annunciato (l’“Investimento”) effettuato dal suo attuale azionista e partner a lungo termine Tier 1 nel settore automotive Koito Manufacturing Co. , Ltd. (“Koito”) (TSE: 7276) il 19 gennaio 2023. L’Investimento, strutturato sotto forma di azioni privilegiate convertibili, è stato approvato durante una riunione speciale degli azionisti Cepton l’11 gennaio 2023 ed è convertibile, a partire dal primo anniversario della data di emissione, in azioni ordinarie Cepton a un prezzo iniziale unitario di 2,585 dollari.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti presso Cepton, Inc.

Investitori: InvestorRelations@cepton.com

Media: Faithy Li, media@cepton.com

Referenti presso Koito Manufacturing

Ufficio pubbliche relazioni, kouhou@koito.co.jp