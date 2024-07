Riassunto: Cepton firma un accordo definitivo per essere rilevata da Koito

Dopo la chiusura della transazione proposta, Cepton opererà come controllata indiretta a capitale privato di Koito negli Stati Uniti, con sede centrale a San Jose, CA.

Cepton e Koito collaborano dal 2017 per industrializzare le soluzioni lidar dalle prestazioni elevate per applicazioni industriali, nell’automotive commerciale di massa e nelle infrastrutture smart.

La transazione proposta è ben posizionata per accelerare la commercializzazione della tecnologia lidar di Cepton attraverso una maggiore stabilità e scalabilità finanziaria.

L’integrazione di Cepton attraverso la transazione proposta dovrebbe potenziare le capacità di Koito nelle soluzioni di rilevamento per autoveicoli grazie al rafforzamento del progresso tecnologico, alle offerte di prodotti e alla penetrazione del mercato in nuovi settori verticali.

La transazione proposta amplia la sinergia di lunga data tra lo spirito innovativo di Cepton e la tradizione ingegneristica di Koito, rendendo possibile l’attenzione sostenibile sulla qualità e la resilienza di fronte alle sfide dell’industria.

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Cepton, Inc. (“Cepton” o la “Società”) (Nasdaq: CPTN), un innovatore della Silicon Valley e leader nelle soluzioni lidar ad alte prestazioni, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo (l’“Accordo”) che prevede l’acquisizione da parte di KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (“Koito”) (TSE: 7276), un fornitore di primo livello leader nel settore automotive, di tutto il capitale sociale in circolazione della Società non di proprietà di Koito per 3,17 dollari per titolo in una transazione totalmente in contanti.









