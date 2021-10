Riassunto: Cepton aderisce al programma Qualcomm Smart Cities Accelerator contribuendo con la propria esperienza in fatto di soluzioni intelligenti basate sulla tecnologia lidar a garanzia di livelli superiori di sicurezza, intelligenza e connettività

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Cepton Technologies, Inc., innovativo fornitore di soluzioni intelligenti basate sulla tecnologia lidar, ha annunciato oggi la propria adesione al programma Qualcomm® Smart Cities Accelerator (programma di accelerazione delle città intelligenti di Qualcomm).





Il programma Qualcomm Smart Cities Accelerator riunisce tecnologie e aziende per collaborare, innovare e accelerare il lancio di città intelligenti e spazi connessi intelligenti su scala globale. Cepton ritiene che la propria presenza in questo ecosistema sia in linea con l’obiettivo perseguito da Qualcomm Technologies, Inc., ovvero introdurre tecnologie efficienti, sicure e avanzate negli ambienti urbani in rapida crescita. Cepton ha aderito al programma allo scopo di promuovere l’adozione di soluzioni basate sulla tecnologia lidar nelle città intelligenti e negli spazi connessi intelligenti in collaborazione con gli altri membri dell’ecosistema del programma Qualcomm Smart Cities Accelerator.

Sfruttando la Suite di servizi IoT Qualcomm®, Cepton e uno dei suoi principali partner nel campo degli spazi intelligenti, The Indoor Lab, intendono collaborare con Qualcomm Technologies per offrire Smart Venues as a Service, servendosi di un sistema di analisi della folla basato sulla tecnologia lidar che garantisce la tutela della privacy e ottimizza l’utilizzo degli spazi.

Con le sue capacità di rilevamento 3D ad alta precisione e una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la tecnologia lidar può abilitare una vasta gamma di applicazioni contribuendo alla creazione di ambienti più sicuri, intelligenti e meglio connessi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

