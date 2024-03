Riassunto: Centric sceglie Prodapt per accelerare l’esperienza del cliente di acquisizione e trasformazione

Prodapt progetterà e attuerà una soluzione basata su Salesforce per gli utenti di servizi a fibre ottiche e di erogazione del gas





DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Centric Infrastructure Group, LLC (Centric), una delle principali aziende nei settori delle telecomunicazioni tramite fibre ottiche e di distribuzione del gas, con sede nel Texas, ha stretto una partnership con Prodapt per trasformare l’esperienza del cliente offerta. Questa collaborazione sottolinea l’impegno di Centric a fornire un servizio clienti eccezionale.

Utilizzando le soluzioni innovative e il know-how di Prodapt, Centric è impegnata a perfezionare l’esperienza del cliente, migliorando i benchmark del settore relativi all’efficienza operativa e alla soddisfazione.

In risposta alla richiesta crescente nel segmento “dalla fibra all’abitazione/all’impresa” (FTTH/B, Fiber to the Home/Business), Centric riconosce la necessità di soluzioni agili nell’ambito di complessi cicli di concessione in licenza di software e processi commerciali frammentati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

