Riassunto: CCH ® Tagetik di Wolters Kluwer riconosciuta leader assoluto agli Industry Excellence Awards di Dresner Advisory Services

CCH Tagetik è stata premiata anche per aver ricevuto un punteggio perfetto in termini di “Raccomandazioni” da parte dei clienti; e per essere stata nominata best-in-class su più livelli.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Wolters Kluwer, leader mondiale nel settore dell’informazione professionale, delle soluzioni software e dei servizi, è stata riconosciuta “leader assoluto” nell’Enterprise Performance Management da Dresner Advisory Services nell’ambito dei suoi Industry Excellence Awards 2024, in riconoscimento alla piattaforma intelligente CCH Tagetik.

Gli Industry Excellence Awards 2024 di Dresner Advisory Services hanno inoltre riconosciuto CCH Tagetik come la soluzione migliore sulla base di molteplici aspetti, tra cui la comprensione delle esigenze di business dei clienti, il follow-up post-vendita, il valore complessivo, la completezza delle funzionalità del prodotto, la facilità di installazione/configurazione, la professionalità del supporto e la conoscenza del prodotto nonché i tempi di risoluzione dei problemi da parte dell’assistenza tecnica.

