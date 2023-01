Riassunto: Cavli Wireless presenta il modulo CAT1.bis di nuova generazione C16QS

Questa iniziativa dovrebbe sbloccare soluzioni ad alte prestazioni basate su CAT1.bis a un prezzo che accelererà l’adozione dell’IoT cellulare

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Cavli Wireless, uno dei primi produttori di moduli cellulari veramente “IoT ready”, e Qualcomm Technologies. Inc. leader mondiale nell’innovazione tecnologica wireless, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per la tecnologia LTE CAT1.





Utilizzando il modem Qualcomm® QCX216 LTE IoT, Cavli Wireless sarà ora in grado di utilizzare la velocità pionieristica e le soluzioni innovative per cui Qualcomm Technologies è nota e di fornire lo stack Cavli Hubble IoT ai clienti di tutto il mondo. Con il modulo C16QS CAT1.bis Cellular IoT di Cavli Wireless renderà l’adozione dell’IoT scalabile e senza soluzione di continuità per un’ampia gamma di casi d’uso dell’IoT che vanno dalla mobilità elettrica, alle macchine POS, alle stazioni di ricarica elettrica, alle TCU, al tracciamento delle risorse e molto altro ancora.

