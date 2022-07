Riassunto: causaLens collabora con la Mayo Clinic per scoprire i biomarcatori del cancro utilizzando l’intelligenza artificiale causale

Il pioniere britannico dell’intelligenza artificiale di nuova generazione aiuta ad accelerare la diagnosi precoce utilizzando la causalità

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–causaLens, la società londinese di deep tech che offre il futuro dell’IA, ha utilizzato la sua tecnologia Causal AI in un passo importante verso l’adozione di metodi non invasivi per lo screening e la conoscenza del cancro. La nuova ricerca dimostra che Causal AI consente una diagnosi precoce affidabile dei tumori basata su esami del sangue facili da somministrare ed economici.

Utilizzando un approccio rigorosamente basato sui dati, causaLens, che quest’anno ha ricevuto investimenti di Dorilton Capital e Molten Ventures, ha scoperto possibili connessioni causali tra l’espressione di geni e proteine e la manifestazione e lo stadio del cancro colorettale.

