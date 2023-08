Riassunto: CAS e Molecule.one annunciano una collaborazione decisiva per velocizzare la scoperta di nuovi farmaci

Le due organizzazioni uniranno le forze per sviluppare nuovi prodotti e soluzioni basati sull’IA per la pianificazione di una sintesi chimica più efficiente così da accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci.

COLUMBUS, Ohio & VARSAVIA, Polonia–(BUSINESS WIRE)–CAS, una divisione della American Chemical Society specializzata nelle soluzioni e prodotti di informazioni scientifiche, e Molecule.one, azienda tech-bio leader nei prodotti basati su IA per la chimica farmaceutica, hanno avviato una collaborazione decisiva con focus sullo sviluppo congiunto di tecnologie e design per la sintesi con il supporto di computer e IA, così da velocizzare il procedimento di nuove scoperte scientifiche nelle fasi iniziali di ricerca per nuovi farmaci e aiutare quindi i chimici di tutto il mondo nella scoperta di nuove piccole molecole.





Grazie alle loro tecnologie e le loro competenze, inclusi da un lato i modelli di deep learning generativo e la piattaforma di pianificazione per la sintesi chimica con una UI specifica per i chimici (soluzioni entrambe di Molecule.one), dall’altro il contenuto del rinomato archivio sulle reazioni chimiche e l’ampia esperienza nel settore di CAS, le due organizzazioni opereranno insieme per migliorare e sviluppare nuove soluzioni e prodotti per una pianificazione ancora più efficiente e innovativa per la sintesi chimica di nuovi farmaci.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CAS – Zornitsa Ivanova, mob. +1 312-806-3983, email: zivanova@cas.org

Molecule.one – Alicja Górka-Pruszczak, mob. +48 690 194 094, email: alicja.gorka@big-picture.pl