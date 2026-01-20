Riassunto: Cargill vince il 2026 BIG Innovation Award

La società è stata premiata come Top Innovator per l'innovazione su larga scala guidata dall'intelligenza artificiale e dai dati, promuovendo la sicurezza alimentare, l'eccellenza operativa e i sistemi alimentari resilienti.

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Cargill oggi ha annunciato di essere stata nominata vincitrice dei 2026 BIG Innovation Awards dal Business Intelligence Group e designata come uno dei primi 10 innovatori, riconoscendo l'approccio disciplinato dell'azienda all'innovazione nel sistema alimentare e agricolo globale. Cargill è stata premiata nella categoria Innovative Organizations assieme a un gruppo di 159 aziende, prodotti e leader che stanno trasformando le industrie attraverso l'innovazione applicata e l'impatto concreto misurabile.

Il riconoscimento evidenzia l'ampiezza e la profondità della strategia innovativa di Cargill, compreso l'uso di automazione, robotica, intelligenza artificiale (IA) e analisi predittiva per affrontare le sfide globali interconnesse come sicurezza alimentare, cambiamenti climatici, vincoli di manodopera e rifiuti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

