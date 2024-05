Riassunto: Carestream lancia Image Suite MR 10 Software per migliorare l’esperienza di produzione e documentazione di immagini per sistemi di imaging CR e DR

ROCHESTER, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Carestream lancia Image Suite MR 10 Software per amplificare la produttività e l’efficienza oltre a rendere possibile un’esperienza di imaging più intuitiva per i radiologi.









Carestream Image Suite Software permette di ottimizzare i risultati ottenuti da sistemi di imaging sia CR (Computed Radiography) che DR (Digital Radiography) grazie a un’interfaccia intuitiva, strumenti di misura speciali e un modulo Mini-PACS a richiesta.

“Image Suite Software è stato pensato per offrire ai radiologi i vantaggi necessari per concentrarsi su ciò che conta di più – i pazienti”, spiega Praveen Rajgopal, Direttore marketing prodotti globale. “Image Suite MR 10 spinge il limite del possibile per consentire una maggiore attenzione all’assistenza del paziente”.

