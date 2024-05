Riassunto: Cardano Foundation nomina Giorgio Zinetti in qualità di Chief Technology Officer

ZUG, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Cardano Foundation, l’organizzazione non profit con sede in Svizzera con il compito di promuovere Cardano come infrastruttura digitale pubblica in un ampio ventaglio di settori, ha annunciato oggi la nomina di Giorgio Zinetti in qualità di Chief Technology Officer (CTO). In questa funzione, Zinetti sarà il responsabile tecnico della fondazione, e rivestirà un ruolo fondamentale per adeguare la pipeline in crescita di progetti e prodotti Cardano, oltre ad ottimizzare il modello open source per distribuire la tecnologia blockchain aziendale di prossima generazione.





Parlando della nomina, Frederik Gregaard, CEO di Cardano Foundation, ha dichiarato: “L’ingresso di Giorgio nel team dirigenziale in qualità di nostro primo CTO è un traguardo importante per la fondazione, che sottolinea il nostro impegno nei confronti dell’eccellenza tecnica. La sua esperienza e competenza ci forniranno supporto nella nostra missione verso una maggiore adozione delle soluzioni blockchain in grado di ottimizzare la natura dell’affidabilità ed essere la base per nuove applicazioni, settori ed economie”.

La nomina consentirà di attingere alla vasta esperienza di Zinetti, ottenuta anche in qualità di co-fondatore e CTO presso il fornitore di tecnologie per l’identità digitale per governi e imprese Procivis AG e di Software Engineer presso la banca multinazionale d’investimento UBS.

