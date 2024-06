Riassunto: Boku connette a Google i 16,3 milioni di utenti di BLIK in Polonia con una nuova collaboraizone di pagamento

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Boku Inc. (LON: BOKU), la rete globale di soluzioni di pagamento localizzate, è lieta di annunciare il suo supporto per BLIK, il sistema di pagamento istantaneo polacco, come metodo di pagamento per Google Play Store. Con il suo lancio, i 16,3 milioni di utenti attivi di BLIK saranno in grado di usare il loro metodo di pagamento preferito al momento di fare acquisti su Google Play Store.









BLIK è la prima connessione A2A di Boku con Google, in grado di rafforzare la solida relazione che la rete di pagamenti globali vanta già con Google attraverso la soluzione di fatturazione diretta con l’operatore di Boku.

