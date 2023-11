Riassunto: Carbon Trade eXchange India (CTX India) pronto al lancio

“Apertura del più grande mercato mondiale”





LONDRA e CHENNAI, India–(BUSINESS WIRE)–Segnando un altro momento storico per la prima borsa mondiale volontaria di scambio del carbonio, CTX ha avviato una collaborazione con SASA ENVIRO, un rinomato fornitore di soluzioni ambientali e agricole con sede a Chennai. Questo licenziatario nazionale gestirà anche una versione White Label della piattaforma CTX per offrire una versione indiana gestita, di proprietà e con marchio della piattaforma leader globale per il mercato volontario del carbonio.

Ciò garantirà agli acquirenti indiani (aziende, intermediari e istituzioni) di poter accedere immediatamente a centinaia di progetti a livello mondiale, con milioni di crediti quotati in CTX in numerose nazioni, pronti per una liquidazione e un regolamento a T+0.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CTX/GEM:

Wayne Sharpe



CEO e fondatore



info@ctxglobal.com

+44 7502 229523