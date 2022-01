Riassunto: Capricorn Investment Group acquisisce una quota di compartecipazione del 20% nella piattaforma di impact investing europea di Norselab

OSLO, Norvegia e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Capricorn Investment Group compie il primo passo nel segmento del venture capital nordico investendo in Norselab, un gestore europeo di investimenti ad impatto con sede a Oslo, per il mercato dei capitali privati.

“Il suo approccio attentamente ponderato agli innovativi investimenti ad impatto rende Norselab il partner ideale per l’espansione della nostra presenza nei Paesi nordici e in Europa. Siamo felici di poter contribuire all’ampliamento della sua piattaforma di investimento a impatto” ha affermato Michaela Edwards, socia presso Capricorn Investment Group.

Edwards è la socia che ha sovrinteso all’investimento in Norselab.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Maria de Perlinghi



Socia, Impatto e Comunicazioni, Norselab



+47 92221959



maria@norselab.com