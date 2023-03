Riassunto: Capillary è stata nominata leader nel Loyalty Technology Solutions Report dalla principale società di ricerca indipendente

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Capillary Technologies, una piattaforma SaaS per la fidelizzazione dei clienti, è stata nominata Leader in “The Forrester WaveTM: Loyalty Technology Solutions, Q1 2023″. Loyalty+ di Capillary ha ottenuto 5/5 per 13 dei 28 criteri valutati da Forrester.

Il rapporto, redatto da Mary Pilecki e Cole Walsh, afferma che i marchi continuano a investire nei programmi di fidelizzazione e nelle soluzioni tecnologiche di fidelizzazione per aiutarli a coinvolgere e fidelizzare i consumatori, che stanno riducendo le spese e cercando più offerte in risposta all’aumento dei prezzi. Secondo la Marketing Survey 2023 di Forrester, “il 53% dei responsabili delle decisioni di marketing B2C prevede di aumentare la spesa per la tecnologia di fidelizzazione nel 2023, e l’incertezza economica e l’esame dei budget di marketing hanno rinnovato l’attenzione dei marketer sulla redditività delle loro strategie di fidelizzazione”.

