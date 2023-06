Riassunto: Capcom: oltre 1 milione di copie di Street Fighter 6 vendute in tutto il mondo!

Il nuovo titolo richiama un’ampia platea di giocatori, dai nuovi entusiasti agli appassionati storici dei picchiaduro, con le vendite cumulative della serie Street Fighter che superano i 50 milioni di copie

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che Street Fighter 6, il titolo più recente della leggendaria serie Street Fighter, ha venduto più di 1 milione di copie in tutto il mondo.





Street Fighter 6, lanciato sette anni dopo il precedente titolo del franchising, rappresenta la prossima evoluzione della serie e una nuova generazione di picchiaduro; oltre a offrire il meglio delle esperienze nei videogame di lotta, questa versione comprende nuove caratteristiche, come la modalità World Tour, in cui i giocatori creano un avatar e viaggiano nell’universo di Street Fighter, e Battle Hub, dove i gamer possono interagire reciprocamente.

