Riassunto: Capcom, nel quadro dei risultati consolidati per l’esercizio terminato nel mese di marzo 2023, registra il record delle vendite nette e dei profitti per sei anni consecutivi grazie all’attività dei contenuti digitali

L’azienda giunge a quota 10 anni fiscali consecutivi all’insegna della crescita dei profitti operativi e a 41,7 milioni di unità di videogiochi domestici consumer vendute, un picco nella sua storia

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato i risultati consolidati dell’azienda (GAAP giapponesi non certificati) per l’esercizio concluso il 31 marzo 2023, con vendite nette per 125.930 milioni di yen (+14,4% rispetto all’esercizio precedente), un utile operativo di 50.812 milioni di yen (+18,4% rispetto all’esercizio precedente), un utile ordinario di 51.369 milioni di yen (+15,9% rispetto all’esercizio precedente) e un utile netto di pertinenza dei proprietari della capogruppo di 36.737 milioni di yen (+12,9% rispetto all’esercizio precedente).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

