Riassunto: Capcom compie 40 anni l’11 giugno

Invia il messaggio commemorativo di gratitudine “from Osaka to the world”

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) festeggerà il suo 40o anniversario l’11 giugno 2023. La data segna quarant’anni dalla fondazione della società l’11 giugno 1983. A riconoscimento di questo traguardo, Capcom esprime la sua gratitudine a tutti gli interessati a livello globale per il continuo supporto negli ultimi 40 anni.





Per segnare il 40oanniversario della sua fondazione, Capcom prende il suo slogan “from Osaka, to the world” e invia un messaggio di gratitudine ai suoi sostenitori in tutto il mondo. Questo comprende un annuncio a piena pagina del traguardo dei 40 anni pubblicato nell’edizione del 9 giugno del Financial Times, che esprime l’apprezzamento della società ai suoi sostenitori in tutto il mondo per il loro supporto che consente a Capcom di portare il divertimento e l’entusiasmo dei suoi contenuti originali altamente creativi a più di 200 Paesi e regioni del mondo.

Contacts

Capcom – Sezione Pubbliche relazioni e Relazioni con gli investitori



Daniel Levine



+81-6-6920-3623



daniel-levine@capcom.com

Yoshiko Ikeda



+81-6-6920-3623



yoshiko-ikeda@capcom.com