Riassunto: Capcom annuncia il lancio di Monster Hunter Wilds!

Si prevede che quest’ultimo titolo andrà ad aggiungersi nel 2025 alla serie da 95 milioni di unità complessive vendute

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che l’uscita di Monster Hunter Wilds, il prossimo gioco della serie acclamata dalla critica Monster Hunter, è prevista per il 2025.









Monster Hunter Wilds è il titolo più recente della serie e il primo nuovo ingresso nella linea principale dal lancio di Monster Hunter Rise nel 2021. Monster Hunter Wilds verrà rilasciato nel 2025 ed è in fase di sviluppo con l’obiettivo di offrire un’esperienza in grado di soddisfare sia i fan di lunga data della serie che i nuovi estimatori.

