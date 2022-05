Riassunto: Canadian Tire Bank sceglie la open platform di Temenos per ottenere le migliori funzionalità nel banking digitale

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) oggi ha annunciato che Canadian Tire Bank (CTB), il braccio finanziario di Canadian Tire Corporation (CTC) – una delle più importanti aziende canadesi di vendita al dettaglio – ha scelto la open platform di Temenos per sostituire i suoi sistemi tradizionali con il banking modulare. Temenos aiuterà a potenziare la crescita di Canadian Tire Bank fornendo esperienze per l’ingresso sul mercato più rapido ed esperienze digitali più ricche, rafforzando il coinvolgimento con i clienti e le entrate.

La nuova piattaforma di banking fa parte del piano strategico di crescita Better Connected di CTC per investire nella sua esperienza clienti omnicanale. La open platform di Temenos aiuterà Canadian Tire Bank (CTB) a guidare la sua strategia digital-first per aumentare l’acquisizione, la fedeltà e il coinvolgimento dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

