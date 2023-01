Riassunto: Cambio di CEO in dSPACE: il Dr. Carsten Hoff succede a Martin Goetzeler

PADERBORN, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il 17 aprile 2023, il Dr. Carsten Hoff (49) diventerà il nuovo CEO del gruppo dSPACE succedendo a Martin Goetzeler (60), che lascerà il suo incarico su sua richiesta e per motivi personali. Per garantire un passaggio di consegne senza problemi, Martin Goetzeler continuerà a essere a disposizione del nuovo CEO in qualità di consulente anche dopo il 17 aprile 2023.





Il Dr. Carsten Hoff è un manager di grande esperienza, ideale per i compiti che lo attendono in dSPACE. Proviene da un background incentrato sulla ricerca e sullo sviluppo, con una laurea in ingegneria elettrica e un dottorato in informatica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

