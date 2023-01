Riassunto: Cadmatic aderisce a un consorzio alla guida del progetto SEUS, finanziato dalla UE, per una cantieristica navale più intelligente e produttiva

TURKU, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Cadmatic aderisce a un consorzio di aziende industriali e di istituzioni accademiche alla guida del progetto Smart European Shipbuilding (SEUS) finanziato dall’Unione europea e varato il 1° gennaio 2023. SEUS è un progetto UE di azione per l’innovazione (Innovation Action) incentrato sull’impiego di strumenti digitali nella cantieristica. Il consorzio creerà una struttura per la costruzione navale basata sui dati mediante lo sviluppo di una nuova piattaforma integrata che include soluzioni di progettazione delle fasi iniziali e dei dettagli, di gestione delle informazioni e di software collaborativo in ambito navale.





Obiettivo di questa soluzione basata sulla piattaforma è abbattere del 30% i tempi di progettazione e di un ambizioso 20% i tempi di assemblaggio delle navi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per maggiori informazioni contattare Ludmila Seppälä, ludmila.seppälä@cadmatic.com o tel. +358 50 4329 726