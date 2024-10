Riassunto: C5 Capital stringe una partnership con l’acceleratore ucraino Brave1 per portare avanti l’innovazione nel sistema di difesa dell’Ucraina

WASHINGTON e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–C5 Capital, una società di venture capital specializzata con sede a Washington DC e Londra, annuncia la sigla di un accordo strategico con Brave1, il principale acceleratore tecnologico del sistema di difesa ucraino. Questa collaborazione supporterà le innovative start-up tecnologiche dell’Ucraina, accelerando lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie cruciali per la difesa dell’Ucraina contro l’aggressione russa.





L’acceleratore Brave1 guida l’ecosistema dell’innovazione del sistema di difesa ucraino. Dal quando è stato lanciato ha valutato oltre 2.600 innovazioni focalizzate sulla difesa. Questo importante risultato ha affermato l’Ucraina come un leader globale emergente nell’innovazione e nello sviluppo di tecnologie per la difesa.

La partnership stretta con C5 Capital fornirà capitale per investimenti e il know-how strategico necessario per aiutare i fondatori ucraini a fare crescere le loro start-up per la difesa – le cui innovazioni vengono già provate e attuate nelle condizioni del campo di battaglia – assicurandone la scalabilità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media: Reine Opperman, reine.opperman@c5capital.com