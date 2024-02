Riassunto: Bynder nominata una “Leader” nella gestione degli asset digitali da un’azienda indipendente di ricerca

In un nuovo rapporto, Bynder ha ricevuto i punteggi massimi in criteri come visione, innovazione, scalabilità, e ricavi.





AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Bynder, la piattaforma globale di gestione degli asset digitali (DAM) delle aziende, è stata nominata un “Leader” nel rapporto The Forrester Wave™: Digital Asset Management Systems, per il primo trimestre 2024 prodotto da Forrester Research, Inc.

Bynder ha ricevuto un punteggio massimo nella categoria dei ricavi, con il rapporto che dichiara che “Bynder investe per avere un ruolo trasformativo nell’economia digital-first”. Negli ultimi due anni dal lancio dell’ultimo rapporto, Bynder ha superato i 130 milioni di dollari in ARR, annunciato un investimento di maggioranza da parte di Thomas H. Lee Partners, fatto due acquisizioni, sviluppato il suo ecosistema di partner aziendali, lanciato oltre 45 integrazioni out of the box ed ampliato la sua suite di offerte di prodotti per includere capacità di AI e altre nuove innovazioni che stanno ridefinendo la DAM.

