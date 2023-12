Riassunto: Bynder nomina Dominique LeBlond come Direttore di produzione

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Bynder, società leader globale nella gestione delle risorse digitali (DAM, Digital Asser Management) è lieta di annunciare la nomina di Dominique LeBlond in qualità di Direttore di produzione.





Dominique arriva dalla piattaforma di e-commerce Beerwulf® di Heineken, dove ha svolto il ruolo di Direttore di produzione e tecnico. Dominique è un responsabile in ambito di produzione di grande esperienza, con una profonda conoscenza dell’esperienza digitale e dell’ecosistema dei contenuti. Ha rivestito ruoli di responsabilità nell’industria del software basato su Internet, e vanta un curriculum impressionante nella distribuzione di soluzioni tecnologiche e di prodotto innovative per aziende Fortune 1000.

Con un numero sempre maggiore di brand che adottano la tecnologia dell’IA nelle loro attività di contenuti, Dominique farà in modo che le esigenze dei clienti occupino una posizione privilegiata nella roadmap dei prodotti di Bynder e guiderà l’organizzazione dei prodotti di Bynder per sviluppare e supportare funzionalità nuove e innovative in grado di spingere i brand a svilupparsi attraverso esperienze di contenuto eccezionali.

