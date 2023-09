Riassunto: Bynder acquisisce EMRAYS per rivoluzionare l’esperienza utente con DAM tramite l’innovazione guidata dall’IA

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Bynder, la piattaforma leader di mercato per il digital asset management (DAM), ha annunciato oggi l’acquisizione di EMRAYS, un fornitore specializzato in soluzioni di ricerca IA per sistemi DAM.





L’acquisizione arricchisce ulteriormente l’esperienza utente largamente riconosciuta di Bynder e migliorerà la reperibilità delle risorse per gli utenti del sistema DAM di Bynder. Questa operazione avviene sulla scia degli investimenti esistenti di Bynder nell’IA e ribadisce l’impegno dell’azienda nell’aiutare i clienti a conquistare la complessità e il caos derivanti dalla proliferazione di contenuti tramite la piattaforma DAM più potente, intuitiva e ampiamente integrata.

Con queste nuove capacità, gli amministratori del sistema DAM possono ridurre o eliminare il tempo e il lavoro necessari per la gestione delle risorse, ridurre i costi associati alla gestione del loro sistema DAM e migliorare la velocità e la pertinenza associate al rilevamento delle risorse.

