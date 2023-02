Riassunto: BVK Technology lancia la soluzione OTC per le cassette di consegna dei corrieri e presenta serrature senza chiave per casseforti, armadi e porte al MWC di Barcellona

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–BVK Technology, azienda leader globale nella fornitura di serrature senza chiave e gestione degli accessi fisici, ha annunciato oggi che lancerà la nuova soluzione One Time Code (codice univoco) per le cassette di consegna dei corrieri assieme alla sua azienda consociata, Aladdins Cloud, al Mobile World Congress di Barcellona. La soluzione di consegna con OTC può essere utilizzata da corrieri e rivenditori o fornita compresa nel servizio di consegna tramite corriere dell’azienda, Fast and Locked.

Con l’aumento degli acquisti online da parte dei consumatori e delle consegne a casa, cresce la necessità di consegne rapide, sicure, personali e igieniche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Daniela Cucu



Daniela.Cucu@BVKTechnology.com

Telefono: +90 5302301637