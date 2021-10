Riassunto: Butterfly Network rilascia iQ+ Vet Ultrasound, la nuova grande rivoluzione nella medicina veterinaria, si espande a livello internazionale e acquisisce nuovi partner

Il lancio dell’innovativo dispositivo a ultrasuoni di seconda generazione targato Butterfly per uso veterinario avviene in contemporanea su 19 mercati mondiali. Creati inoltre nuovi partenariati clinici globali

GUILFORD, Conn., e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Butterfly Network, Inc. (NYSE: BFLY) (“Butterfly”), innovativa azienda di eHealth impegnata nella democratizzazione della diagnostica per immagini e nel miglioramento dell’equità sanitaria nel mondo, presenta la nuova grande rivoluzione nella medicina veterinaria con il lancio del nuovo Butterfly iQ+ Vet. Questo dispositivo di seconda generazione offre imaging più nitido, un nuovo strumento di guida procedurale e miglioramenti hardware, fattori che rendono questa soluzione più potente, versatile e semplice da usare.





