Riassunto: BT Group ed Edgio annunciano la prima rete di distribuzione di contenuti al mondo abilitata al MAUD

Edgio diventa la prima CDN (Content Delivery Network, rete di distribuzione di contenuti) al mondo abilitata al MAUD (Multicast-Assisted Unicast Delivery)

I vantaggi comprendono la distribuzione dedicata di dirette TV su internet, riduzione dei costi, maggiore qualità di contenuti, scalabilità ininterrotta e streaming più sostenibile

La collaborazione illustra i vantaggi di MAUD agli operatori di CDN e ai fornitori di contenuti

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–BT Group annuncia che collaborerà con Edgio, come primo partner, per integrare la sua soluzione CDN nella soluzione tecnologica MAUD di Edgio. Le due aziende prevedono la distribuzione in prova di contenuti televisivi EE tramite alcuni decoder nella rete live nei prossimi mesi.

