Riassunto: BRUNO presenterà ad Ambiente 2026 le sue applaudite collezioni per il lifestyle e i viaggi

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--L'azienda di lifestyle BRUNO, Inc. (sede: Shinjuku-ku, Tokyo; presidente e CEO: Tetsu Shiota), con sede a Tokyo e specializzata nella pianificazione, nello sviluppo e nella vendita di prodotti per lo stile di vita, è lieta di annunciare che parteciperà ad Ambiente, la maggior fiera commerciale al mondo dedicata ai beni di largo consumo, in programma a Francoforte, Germania. Metterà in vetrina i suoi due brand fiore all'occhiello: "BRUNO", il marchio lifestyle per "godersi la vita fino in fondo", e "MILESTO", il brand d'eccellenza pensato per chi "vive come se ogni giorno fosse un viaggio".

La partecipazione ad Ambiente rappresenta una fase essenziale nella strategia di espansione globale dell'azienda, come delineato nel suo piano gestionale corrente a medio termine.

