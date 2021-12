Riassunto: BrowserStack e Nightwatch.js uniscono le forze per semplificare l’automazione dei test per gli sviluppatori

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–BrowserStack, la principale piattaforma di collaudo software al mondo, ha annunciato oggi l’acquisizione di Nightwatch.js, il famoso framework open-source per l’automazione dei test. BrowserStack collaborerà con il team di Nightwatch per fare di Nightwatch.js la scelta standard per gli sviluppatori. Nightwatch.js continuerà a rimanere open-source e gratuito.

Nightwatch.js, il framework per l’automazione dei test end-to-end di Node.js, è tra gli strumenti basati su Selenium in più rapida crescita con un milione di installazioni di npm (gestore di pacchetti Node) al mese e una valutazione di oltre 10.500 stelle GitHub. Grazie alla semplice sintassi e allo strumento di esecuzione dei test incorporato, gli sviluppatori potranno eseguire e gestire i test senza problemi.

“La collaborazione con BrowserStack ci permette di disporre delle risorse necessarie per costruire per il futuro e consentire a Nightwatch di raggiungere vette più elevate” ha dichiarato Andrei Rusu, ideatore di Nighwatch.js.

Contacts

Ayushi Jain



press@browserstack.com