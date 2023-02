Riassunto: BringCom dà il benvenuto al nuovo direttore generale di DataNet, Uganda

STERLING, Va.–(BUSINESS WIRE)–BringCom Incorporated, fornitore leader di soluzioni per la connettività in Africa, desidera dare il benvenuto a Evode Rusagara, il nuovo direttore generale di DataNet. Grazie alle precedenti collaborazioni come direttore generale in numerosi paesi dell’Africa orientale, tra cui l’Uganda e la Tanzania, Rusagara apporta all’azienda una vasta esperienza manageriale e in materia di telecomunicazioni, servizi finanziari e fintech. Nel quadro del piano di acquisizione strategica da parte di BringCom, DataNet ha ampliato la copertura dei servizi offerti oltre l’Uganda e ha debuttato in nuovi mercati nell’Africa orientale e occidentale. Il signor Rusagara guiderà l’applicazione della strategia di DataNet e il lancio di ulteriori proposte nella regione, come i servizi per edge cloud, SD-WAN, sicurezza e co-location.

