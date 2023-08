Riassunto: Brightcove supporterà i contenuti in streaming online su varie piattaforme digitali per la National Hockey League

La piattaforma di Brightcove, premiata anche agli Emmy, supporterà la trasmissione dei contenuti video su piattaforme digitali in tutta la Lega e le sue 32 squadre

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), azienda leader nel mondo per la tecnologia streaming, ha oggi annunciato un accordo con la National Hockey League (NHL®) per fornire la propria pluripremiata tecnologia e piattaforma per la trasmissione di contenuti video digitali sui siti della Lega e delle 32 squadra, così come sull’app della NHL.





“The NHL ha scelto Brightcove per garantire ai propri fan una ricezione affidabile e di qualità dei servizi di video streaming, e siamo felici di questa collaborazione per migliorare e potenziare le loro capacità streaming,” ha affermato Marc DeBevoise, il CEO di Brightcove.

