Riassunto: Brightcove semplifica la creazione di contenuti con nuovi strumenti intuitivi di editing di video su base web

L’editor di video su base web di Brightcove aiuta gli addetti al marketing a modificare e distribuire contenuti in tutti i dispositivi e le piattaforme, accelerando la gestione dei video e il flusso di lavoro del publishing

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda che sviluppa la tecnologia di streaming di video più affidabile al mondo, oggi ha annunciato di aver aggiunto funzionalità di video editing su base web alla sua piattaforma di tecnologia di streaming premiata con un Emmy Award. La nuova funzionalità di base aggiungerà l’editing facile da usare che accelera i flussi di lavoro di creazione, gestione e pubblicazione di video.





Progettata per servire le esigenze di editori, addetti al marketing, social media, risorse umane e professionisti delle comunicazioni, la funzionalità di editing è progettata in maniera intuitiva per consentirne l’utilizzo da parte di tutti gli utenti, garantendo l’uso di tutto il suo potenziale, indipendentemente dal livello di competenze video.

