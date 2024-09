Riassunto: Brightcove presenta la “Brightcove AI Suite” con soluzioni per aumentare la creazione di contenuti, il coinvolgimento e i ricavi

La nuova suite di intelligenza artificiale è integrata nella pluripremiata piattaforma cloud video di Brightcove che offre ai clienti un ROI attraverso una maggiore creazione di contenuti, un coinvolgimento più profondo, un aumento dei ricavi e una migliore efficienza del rapporto costo-qualità.

La Brightcove AI Suite sfrutta i modelli di AI generativa di Anthropic, AWS e Google.

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda di tecnologia per lo streaming più affidabile al mondo, ha annunciato oggi l’introduzione di Brightcove AI Suite, il lancio di un prodotto multiforme progettato per plasmare il futuro della tecnologia video e di coinvolgimento. Le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, sviluppate in collaborazione con i clienti, risponderanno alle loro esigenze di crescita e di risparmio, tra cui la creazione di contenuti, la crescita e il coinvolgimento del pubblico, l’aumento dei ricavi e il miglioramento dell’efficienza aziendale.









