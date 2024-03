Riassunto: Brightcove presenta Cloud Playout 2.0, per offrire un’unica esperienza di creazione, distribuzione e monetizzazione dei canali lineari per le società di media

I clienti ora possono creare con facilità canali in pochi minuti, facendo crescere il fatturato e il pubblico nelle loro app e aggregatori FAST

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda di tecnologia di streaming più affidabile al mondo, ha annunciato il lancio di Cloud Playout 2.0, per offrire ai clienti nuovi modi di creare canali lineari, monetizzare i media e ottimizzare i flussi di lavoro in un’unica piattaforma.





Cloud Playout 2.0 di Brightcove consente agli utenti di sfruttare il loro catalogo di contenuti esistente e i loro streaming live per creare un canale in pochi minuti. La soluzione Cloud Playout ottimizzata include un pianificatore lineare per creare una guida elettronica ai programmi (EPG) che può essere visualizzata su app e piattaforme FAST.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con i media

press@brightcove.com